Paralisação do governo dos EUA bate recorde e Trump pressiona republicanos para que resolvam impasse

A paralisação do governo federal dos Estados Unidos completou esta quarta-feira, 5 de novembro, 36 dias, estabelecendo um novo recorde como a mais longa da história do país, batendo os 35 dias registados entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019 durante o primeiro mandato de Donald Trump.Mais de 42 milhões de norte-americanos deixaram de receber assistência alimentar federal, e a ausência de controladores de tráfego aéreo, obrigados a continuar a trabalhar sem receber salário, tem provocado atrasos e cancelamentos de voos nos aeroportos de todo o país. Trump tem-se recusado a negociar com os democratas sobre as suas exigências para salvar os subsídios relativos aos seguros de saúde que estão a expirar, até que estes concordem em reabrir o governo. Ao mesmo tempo a maioria republicana no Congresso tem acusado os democratas de querer beneficiar os imigrantes ilegais com a sua exigência, o que não corresponde à verdade pois estes não são abrangidos pelo Obamacare. “A paralisação é produto da intransigência do presidente, da sua recusa em negociar um orçamento equilibrado e justo”, declarou esta quarta-feira o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que culpou Donald Trump e os republicanos pelo shutdown. “Os norte-americanos não deveriam ter de pagar o preço por um jogo político que põe em risco a segurança e os serviços essenciais do país”.Esta quarta-feira, num pequeno-almoço com senadores republicanos, o presidente dos EUA disse que a paralisação foi um “fator importante e negativo” nas derrotas eleitorais do partido na terça-feira (ver texto ao lado). E voltou a pressionar os republicanos para que acabem com a regra do Senado que exige um quórum de 60 votos para aprovar a maioria das leis, e assim contornar os democratas na atual paralisação do governo, algo a que os senadores republicanos têm resistido. De referir que, atualmente, os republicanos contam com 53 lugares no Senado contra 47 dos democratas e, em caso de empate, este é desfeito com o voto do vice-presidente JD Vance. “Precisamos de reabrir o governo o mais rapidamente possível”, afirmou Trump..'Shutdown'. Trump ordena que "todos os fundos disponíveis" sejam usados para que os militares recebam salário