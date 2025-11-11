Paquistão. Ataque suicida junto a um tribunal em Islamabad faz 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram num ataque suicida que ocorreu esta terça-feira, 11 de novembro, junto a um tribunal em Islamabad, capital do Paquistão, infoermou Mohsin Naqvi, o ministro do Interior do país. Há ainda a registar 27 feridos.Em declarações aos jornalistas, o governante revelou que o autor do ataque tentou "entrar nas instalações do tribunal, mas, ao não conseguir fazê-lo, atacou uma viatura policial", segundo noticia a Associated Press, dando conta que entre as vítimas estão pessoas que estavam a passar no local e cidadãos que tinham chegado para comparecer a audiências judiciais, de acordo com o relato de testemunhas.O ministro do Interior do Paquistão indicou que as autoridades estão a investigar todas as possibilidades deste ataque e disse que a polícia confirmou que a explosão foi causada por um homem-bomba.Asif Ali Zardari, o presidente do Paquistão já veio condenar o que classificou como um "ataque suicida", que, até ao momento, não foi reivindicado.À CNN, no entanto, um comunicado divulgado por uma fonte de segurança fez saber que o atentado estará associado aos talibãs afegãos e à Índia. . Perante este ataque, e numa altura em que o país enfrenta uma onda de violência, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif afirmou que o país está em "estado de guerra" e que este ataque deve servir como um "alerta" em relação às negociações com o vizinho Afeganistão.De referir que, como recorda a CNN, Islamabad acusa Cabul de abrigar o grupo militante Talibã paquistanês, conhecido como TTP, mas o Afeganistão nega. "Os governantes de Cabul podem impedir o terrorismo no Paquistão, mas trazer esta guerra para Islamabad é uma mensagem de Cabul, à qual o Paquistão tem o poder de responder plenamente", defendeu o ministro da Defesa paquistanês na mensagem que divulgou nas redes sociais. O advogado Mohammed Shahzad Butt relatou à AFP uma "explosão enorme" junto ao tribunal. "Todos começaram a correr para dentro em pânico. Vi pelo menos cinco corpos estendidos no portão da frente", disse. "Foi um caos total, advogados e pessoas corriam dentro do complexo" de justiça, descreveu Rustam Malik, outro advogado. .Doze soldados mortos no Paquistão em emboscada armada pelos talibãs