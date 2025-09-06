Papa vai canonizar Carlo Acutis, o “influencer de Deus” que será o primeiro santo millennial

O Papa Leão XIV vai presidir este domingo à cerimónia de canonização dos beatos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.O primeiro, um jovem italiano nascido em 1991 e falecido em 2006, foi beatificado em 2020. Conhecido como o “influencer de Deus”, destacou-se pela espiritualidade, pelo testemunho de vida vivido na doença e pela utilização das tecnologias digitais como veículo de esperança.Acutis será o primeiro santo millennial da Igreja Católica. A canonização estava inicialmente agendada para abril, mas foi adiada após a morte do Papa Francisco. .Morte do Papa adia a canonização do primeiro santo millenial. A história deste jovem, que morreu aos 15 anos, vítima de leucemia, tem conquistado o coração de fiéis em todo o mundo pelo uso inovador da tecnologia para a evangelização. Acutis, nascido em Londres, criou uma exposição online sobre mais de 100 milagres reconhecidos pela Igreja Católica ao longo dos séculos, sendo também lembrado por ensinar catequese e ajudar os sem-abrigo.Acutis foi declarado “venerável” em 2018 e “beato” em 2020, após a Igreja reconhecer a cura milagrosa de uma criança no Brasil, lembra a agência Associated Press. Em 2024, foi-lhe atribuído um segundo milagre — a cura de uma jovem costarriquenha em Itália após um grave acidente —, o que abriu caminho à canonização do jovem que muitos designam já como "santo padroeiro da Internet".Nos últimos meses, milhares de peregrinos têm visitado o Santuário do Despojamento em Assis, em Itália, onde o corpo do jovem repousa em exposição, vestido com jeans, ténis e um casaco com capuz..Carlo, o "influencer de deus", vai ser o primeiro santo millennial. Já Pier Giorgio Frassati, leigo da Ordem Terceira de São Domingos, ingressou aos 17 anos na Conferência de São Vicente de Paulo, dedicando a maior parte do seu tempo livre aos doentes e necessitados, faleceu a 4 de julho de 1925, com 24 anos, com poliomielite.