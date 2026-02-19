ONU teme limpeza étnica de cidadãos palestinianos na Cisjordânia e Gaza

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos condenou as ações militares israelitas em Gaza e na Cisjordânia, afirmando temer uma "limpeza étnica" contra cidadãos palestinianos."A intensificação dos ataques, a destruição sistemática de bairros inteiros, a recusa em prestar ajuda humanitária, juntamente com as transferências forçadas que parecem ter como objetivo a deslocação permanente, levantam preocupações sobre uma possível limpeza étnica em Gaza e na Cisjordânia", refere um relatório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos citado esta quinta-feira, 19 de fevereiro, pela Agência France Presse. Na Faixa de Gaza, o documento que abrange o período de novembro de 2024 até ao final de outubro de 2025, detalha "os massacres e mutilações infligidos a civis em números sem precedentes pelas forças israelitas" durante a guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel, a 07 de outubro de 2023.O relatório denuncia a propagação da fome e a destruição das restantes infraestruturas civis que, segundo a ONU, impôs condições de vida "insustentáveis aos palestinianos".O documento, que reúne dados da ONU, de fontes governamentais e de organizações não-governamentais, sublinha que, durante o período analisado, os ataques mortais observados em Gaza suscitaram sérias preocupações sobre as forças israelitas.O relatório constata, em particular, a morte de pelo menos 463 palestinianos, incluindo 157 crianças, em consequência da fome, considerando-a uma "consequência direta das ações empreendidas pelo Governo israelita".O Gabinete do Alto Comissariado acrescentou que as ações "podem constituir crimes contra a humanidade", ou mesmo "genocídio", se perpetrados com a intenção de destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.Na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, o relatório deplorou o que indicou ter sido o uso sistemático e ilegal da força pelas forças de segurança israelitas, a detenção arbitrária generalizada, a tortura e outros maus-tratos a detidos palestinianos.O alto comissariado refere ainda a demolição ilegal e generalizada de casas palestinianas."Estas práticas servem para discriminar, oprimir, controlar e dominar sistematicamente o povo palestiniano", frisou o relatório.Por outro lado, o documento da ONU indicou que o Hamas e outros grupos armados palestinianos "continuaram a manter reféns israelitas e estrangeiros" capturados a 07 de outubro de 2023, "bem como os corpos daqueles que morreram ou foram mortos em cativeiro", como forma de exercer pressão.O documento cita testemunhos de reféns libertados que descreveram violência sexual, tortura, espancamentos, detenção prolongada em túneis clandestinos, além da privação de alimentos, água e saneamento básico.Apesar da entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza a 10 de outubro de 2025, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sublinhou ainda a ausência de medidas para garantir a responsabilização sobre as violações do direito internacional cometidas durante a guerra..Trump anuncia 5.000 milhões de dólares do Conselho de Paz para Gaza e pede desmilitarização do Hamas