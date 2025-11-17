Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
OMS anuncia eliminação do sarampo e rubéola em Cabo Verde, Maurícias e Seicheles
OMS anuncia eliminação do sarampo e rubéola em Cabo Verde, Maurícias e Seicheles

Diretor regional da OMS para África diz que, ainda assim, há sempre “riscos de importação”, pelo que é preciso manter “a vigilância, deteção rápida e capacidade de resposta” em cada país.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta segunda-feira, 17 de novembro, a eliminação do sarampo e rubéola em Cabo Verde, Maurícias e Seicheles, primeiros países subsarianos a alcançar este marco.

A certificação foi verificada “por comissões independentes” que se reuniram no final de outubro, explicou Mohamed Janabi, diretor regional da OMS para África, em conferência de imprensa realizada através da Internet.

Ainda assim, há sempre “riscos de importação”, pelo que é preciso manter “a vigilância, deteção rápida e capacidade de resposta” em cada país, disse.

A OMS mantém o objetivo de conseguir eliminar as duas doenças em, pelo menos, 80% dos países africanos, até 2030.

