Internacional

Oito pessoas resgatadas após avalanche numa estância de esqui na Áustria

Avalanche ocorreu numa estância de esqui na montanha de Stubai, na Áustria. Operação de resgate envolveu cerca de 250 operacionais.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

Oito pessoas foram resgatadas esta quinta-feira, 27 de novembro, após uma avalanche numa estância de esqui na montanha de Stubai, na Áustria. Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros e duas foram transportadas para o hospital na região de Tirol, segundo os media locais.

Foi desencadeada uma operação de resgate em larga escala que envolveu cerca de 250 pessoas.

De acordo com as autoridades, a avalanche parte da neve transbordou uma barragem de proteção da estância de esqui, atingindo a parte inferior de uma pista que foi encerrada.

Em atualização

Áustria
esqui
Avalanchas

