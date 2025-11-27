Oito pessoas resgatadas após avalanche numa estância de esqui na Áustria

Oito pessoas foram resgatadas esta quinta-feira, 27 de novembro, após uma avalanche numa estância de esqui na montanha de Stubai, na Áustria. Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros e duas foram transportadas para o hospital na região de Tirol, segundo os media locais. Foi desencadeada uma operação de resgate em larga escala que envolveu cerca de 250 pessoas. De acordo com as autoridades, a avalanche parte da neve transbordou uma barragem de proteção da estância de esqui, atingindo a parte inferior de uma pista que foi encerrada.Em atualização