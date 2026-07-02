O venezuelano que não quis dar falsas esperanças à mulher saiu com vida dos escombros

Oito dias depois do duplo sismo com epicentro em La Guaira, Venezuela, um sobrevivente foi resgatado com vida após 72 horas de trabalho que envolveu meia centena de socorristas. Os gritos de Hernán Gil, de 43 anos, tinham sido ouvidos no domingo. Vigilante de um centro comercial, Gil estava na guarita do parque de estacionamento onde trabalhava em Catia La Mar, no estado de La Guaira. Desde o início da semana, equipas de socorristas de vários países - Chile, Costa Rica, EUA, México e Portugal, além da Venezuela - tentaram reforçar as fundações do edifício com vigas de madeira e metal, para evitar que o prédio, já parcialmente destruído, desabasse na totalidade. As equipas internacionais, lideradas por especialistas chilenos, tinham como plano inicial escavar um túnel de 60 centímetros por 60 centímetros, mas teve de ser abandonado na terça-feira, quando a construção voltou a mexer-se. Decidiram então abrir um acesso paralelo depois de o primeiro ter sofrido vários colapsos parciais, com o objetivo de aumentar as hipóteses de chegar em segurança ao ponto onde se encontrava o homem preso.Quando foi encontrado com vida, Gil pediu para não contar à mulher que estava vivo, “caso acabasse por não resistir”, disse o socorrista da Cruz Vermelha da Costa Rica, Minyar Collado, à Associated Press. “Quando soube que ele estava vivo, vi um raio de luz na escuridão”, disse a sua mulher, Gusbimar González, que tem dois filhos, de oito e dez anos, com Gil..Equipa portuguesa atrás de milagre após 24 horas sem resgates na Venezuela.Segundo familiares e socorristas, as equipas conseguiram contactar com o sobrevivente, que se manteve consciente, e conseguiram dar-lhe água e comida através de pequenos acessos abertos nos escombros. Além disso, uma mangueira flexível permitiu-lhe enviar ar puro. Num vídeo publicado pelos bombeiros chilenos horas antes do resgate, Gil é instruído para olhar para a câmara e usar óculos de proteção, para se proteger das partículas.Hernán Gil, a 13.º pessoa resgatada com vida pelas equipas internacionais, foi hospitalizado em Caracas. Segundo a agência EFE, uma tomografia detetou várias lesões menores, como uma luxação da clavícula esquerda. “Celebramos a grandeza do ser humano quando se une por um único objetivo: salvar o outro”, escreveu no X a líder interina Delcy Rodríguez, a propósito do seu resgate..Resgates na Venezuela."O sucesso desta missão foi a força revigorante para tudo aquilo que estão a fazer" .O mais recente balanço do regime venezuelano aponta para 2295 mortos e 11267 feridos. Segundo a plataforma Venezuela Reporta há mais de 41 mil desaparecidos. As autoridades portuguesas listam 79 mortos com nacionalidade lusa ou dupla nacionalidade. Há ainda 64 portugueses desaparecidos..Sismos na Venezuela. Sobe para 79 o número de portugueses e lusodescendentes mortos