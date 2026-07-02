Hernán Gil foi detetado no domingo, tendo então começado uma complexa operação de resgate.
Hernán Gil foi detetado no domingo, tendo então começado uma complexa operação de resgate.EPA/RONALD PENA R
Internacional

O venezuelano que não quis dar falsas esperanças à mulher saiu com vida dos escombros

Hernán Gil esteve soterrado mais de uma semana. Foi extraído numa operação de 72 horas que envolveu socorristas portugueses.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Venezuela
sismo
resgate
edição impressa
La Guaira
Diário de Notícias
www.dn.pt