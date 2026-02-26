Kushner com o presidente Macron pouco depois de ter sido nomeado embaixador em Paris.
Kushner com o presidente Macron pouco depois de ter sido nomeado embaixador em Paris.Facebook da embaixada dos EUA em Paris
Internacional

O embaixador - e compadre de Trump - que indispôs o governo francês

Charles Kushner falhou a convocatória do Ministério dos Negócios Estrangeiros para explicar post sobre morte de militante da extrema-direita em Lyon. Foi por isso proibido de contacto direto com ministros. Mas decisão foi revertida.
Publicado a
Loading content, please wait...
EUA
Internacional
Paris
embaixador
Jared Kushner
edição impressa
Charles Kushner
Diário de Notícias
www.dn.pt