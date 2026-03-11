Novo líder supremo está ferido e mantém silêncio

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, foi nomeado no domingo (8 de março), mas esta quarta-feira (11 de março) continuava sem aparecer em público ou divulgar qualquer mensagem. Uma das razões para isso será por questões de segurança, depois de o pai e antecessor Ali Khamenei e parte da família terem sido mortos num bombardeamento no primeiro dia da guerra. Mas outro é porque ficou ferido (alegadamente sem gravidade) nesse mesmo ataque. A dúvida é saber se irá ou não aparecer para as orações de sexta-feira (13 de março), as mais importantes para os muçulmanos.A televisão iraniana descreveu-o como “ferido de guerra”, com fontes a contar ao jornal norte-americano The New York Times que estará ferido nas pernas. Estaria a recuperar num abrigo de segurança com comunicações limitadas. Mas segundo as fontes da Reuters, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, estará só “ligeiramente ferido”. De acordo com a CNN, fraturou um pé e apresenta lacerações no rosto, além de uma ferida junto ao olho esquerdo.O presidente norte-americano, Donald Trump, já disse que não está “feliz” com a escolha do novo líder iraniano. “Não estou a passar por isto para acabar com outro Khamenei. Quero participar na seleção”, tinha dito à revista Time na sexta-feira (6 de março). “Não sei se isto vai durar. Acho que cometeram um erro”, referiu já depois da nomeação. Mas quando foi questionado esta quarta-feira (11 de março) pelos jornalistas sobre se os EUA podiam proclamar vitória caso Khamenei continue a ser líder supremo, Trump fugiu à pergunta. “Não quero comentar sobre isso. Não quero comentar”, afirmou. O presidente voltou também a dizer que as capacidades militares e navais do Irão foram debilitadas pelos ataques americanos. “Eliminámos duas vezes a sua liderança, e agora têm um novo grupo a surgir. Vamos ver o que lhes acontece”, reforçou o presidente, numa visita no Ohio, alegando que a guerra “acabou por ser mais fácil do que pensávamos”. Trump insiste que já não resta praticamente nada para atacar no Irão. O ayatollah Ali Sistani, o principal clérigo xiita do Iraque, desejou entretanto sucesso ao novo líder supremo do Irão. “Ao homenagearmos o falecido líder da República Islâmica do Irão, ayatollah Ali Khamenei, esperamos que o seu honrado sucessor encontre sucesso e orientação no serviço ao grande povo iraniano, repelindo a violência absoluta e preservando a unidade e a harmonia nacional”, disse Sistani..Irão ameaça “eliminar” Trump e promete lutar “o tempo que for necessário”