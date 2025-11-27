Novo balanço aponta para 55 mortos no incêndio mais mortífero de Hong Kong

Pelo menos 55 pessoas morreram naquele que é já o incêndio mais mortífero na história de Hong Kong, de acordo com um novo balanço divulgado esta quinta-feira, 27 de novembro, pelas autoridades da região chinesa.Numa conferência de imprensa, um porta-voz do corpo de bombeiros de Hong Kong disse que 51 pessoas foram encontradas já sem vida no local, enquanto outras quatro foram declaradas mortas no hospital.O anterior balanço apontava para 44 mortos, incluindo um bombeiro, 68 feridos, dos quais 16 em estado crítico, e 279 desaparecidos.O Governo de Hong Kong anunciou, entretanto, o lançamento de uma investigação anticorrupção.A Comissão Independente Contra a Corrupção de Hong Kong criou "um grupo de trabalho para iniciar uma investigação completa sobre a possível corrupção no grande projeto de renovação do Wang Fuk Court em Tai Po".Num comunicado, a comissão justificou a decisão com "o imenso interesse público envolvido" naquele que já é o incêndio mais mortífero da história da cidade..Sobe para 36 número de mortos em grande incêndio num complexo residencial em Hong Kong