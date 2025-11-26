Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Grande incêndio num complexo residencial em Hong Kong faz pelo menos quatro mortos
Segundo a polícia, há relatos de várias pessoas presas nos prédios do complexo habitacional, o Wang Fuk Court, que é composto por oito blocos e cerca de dois mil apartamentos.
Um incêndio de grande dimensões deflagrou esta quarta-feira, 26 de novembro, num complexo habitacional em Hong Kong, e fez pelo menos quatro mortos, segundo a estação de televisão RTHK. Três pessoas ficaram feridas, entre as quais duas em estado grave.  

Segundo a polícia, há relatos de várias pessoas presas no interior dos prédios que fazem parte do complexo habitacional Wang Fuk Court, em Tai Po, composto por oito blocos e cerca de dois mil apartamentos.

Um bombeiro está entre as vítimas mortais, indica o jornal South China Morning Post, dando conta que vários moradores estão a ser encaminhados para abrigos.

O alerta foi dado às 14:51 (06:51 em Lisboa) para um incêndio no complexo habitacional, tendo sido classificado como sendo de nível 4. As autoridades elevaram, mais tarde, para o nível 5, o mais elevado. As chamas deflagraram num edifício e propagaram-se, com três blocos de apartamentos a serem atingidos, segundo os media locais.

Os bombeiros recomendaram às pessoas que habitam perto do local "a permanecerem nas suas casas, a fechar portas e janelas e manter a calma". "A população é também aconselhada a evitar a zona afetada pelo incêndio", indicaram os bombeiros, segundo a AFP.

Devido ao incêndio, várias estradas foram interditas, registando-se constrangimentos nos transportes públicos.

Nas redes sociais circulam imagens em que é possível ver colunas de fumo e as chamas a consumir os andaimes de bambu dos edifícios.

Em atualização

