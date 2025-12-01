Novo balanço aponta para 151 mortos no incêndio do complexo habitacional em Hong Kong. Detidas 13 pessoas

Subiu para 151 o número de mortos do violento incêndio da semana passada num complexo habitacional em Hong Kong, informaram esta segunda-feira, 1 de dezembro, as autoridades locais. "Não podemos descartar a possibilidade de este número aumentar ainda mais", disse Tsang Shuk-yin, um representante da polícia, em conferência de imprensa. Mais de 40 pessoas estão ainda desaparecidas. A "investigação aprofundada" ao incêndio no complexo Wang Fuk Court, em Tai Po, um dos mais mortíferos da cidade, já levou à detenção de 13 pessoas - 12 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 40 e 77 anos -, suspeitas de "homicídio culposo", revelou Chan Tung, diretor da polícia criminal e de segurança de Hong Kong, noticia a AFP.Na investigação ao incêndio, que deflagou na passada quarta-feira, estão a ser analisados os andaimes em bambu e os painéis de espuma em poliestireno usados nas obras de renovação das oitos torres do complexo habitacional, onde residiam cerca de quatro mil pessoas. Terão contribuído para a propagação rápida das chamas, segundo as autoridades. De referir que sete dos oito edifícios foram afetados pelo incêndio mais mortífero na cidade desde 1948, quando 176 pessoas morreram num fogo que ocorreu num armazém. À imprensa, as autoridades fizeram saber que algumas das redes de proteção externas usadas nos andaimes violaram os padrões de segurança contra fogos e que os alarmes de incêndio do complexo não estariam a funcionar corretamente.De acordo com o secretário-chefe Eric Chan, citado pela Reuters, os empreiteiros responsáveis pelas obras de renovação utilizaram materiais de qualidade inferior em áreas de difícil acesso, escondendo-os dos inspetores.As buscas em cinco dos oito blocos de apartamentos do complexo habitacional foram, entretanto, concluídas. "Alguns restos mortais foram reduzidos a cinzas", pelo que é possível que algumas das pessoas dadas como desaparecidas não sejam encontradas, disse Tsang Shuk-yin aos jornalistas, visivelmente emocionado, segundo a Reuters.Durante as diligências nas torres devastadas pelo incêndio, a polícia encontrou corpos de moradores em escadas e telhados, locais onde ficaram presos quando tentavam fugir das chamas. .Autoridades de Hong Kong elevam para 128 balanço de mortos em incêndio. Já há oito detidos