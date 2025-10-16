Nome mais longo do mundo tem 2253 palavras. "Era o único recorde que eu tinha hipótese de bater"

Nasceu em 1965 como, somente, Laurence Gregory Watkins. Mas este neozelandês, agora com 60 anos e já reformado, decidiu aumentar o nome na justiça em 1992, acrescentando... 2250 palavras. O objetivo já era, na altura, conseguir ver o (extenso) nome no Livro dos Recordes do Guinness. "Sempre fui fascinado pelos recordes peculiares e incomuns que algumas pessoas procuravam bater, e eu realmente queria fazer parte desse cenário. Li o Livro dos Recordes do Guinness de uma ponta à outra para ver se havia algum recorde que eu pudesse bater, e o único que eu tinha hipótese de bater era adicionar mais nomes do que o detentor desse recorde", contou, após ver o título confirmado.O processo para conseguir o recorde foi, porém, longo e complexo. Inicialmente, o pedido para alterar o nome foi aceite por um Tribunal Distrital mas posteriormente rejeitado pelo Oficial de Registos, o que levou Laurence a recorrer ao Tribunal Superior da Nova Zelândia. Conseguiu o que queria, mas o caso motivou alterações a duas leis no país pouco tempo depois para impedir novos casos como o dele.Como Laurence trabalhava numa biblioteca, escolheu os nomes em livros e através de sugestões de colegas de trabalho. Agora, Watkins é um cidadão australiano e vive em Sydney. Para uso diário encurta o nome para Laurence Alon Aloy Watkins, mas o sei nome completo preenche sete páginas da sua certidão de nascimento e seis páginas extra em relação ao seu passaporte original."Com passaportes digitais, o novo só mostra o meu nome mais curto e diz que tenho outros 2249 na página de observações. Mas se eu viajar, ainda tenho que levar uma cópia da minha certidão de nascimento, caso alguém peça para vê-la", contou à CNN.