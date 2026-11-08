No Uruguai, Leão XIV pede aos jovens que se atrevam a casar e constituir família
O papa Leão XIV apelou aos jovens, no Uruguai, para que não tenham medo de casar e constituir família, mesmo perante uma sociedade em que ter filhos é cada vez mais encarado como um encargo. O desafio foi deixado no sábado, durante uma vigília de oração no Estádio Centenário, em Montevideu, que reuniu cerca de 70 mil pessoas, no segundo dia da visita do pontífice ao Uruguai.
“Atrevam-se a dar o passo de casar e formar uma família. Não tenham medo do para sempre!”, afirmou Leão XIV, dirigindo-se aos jovens. Também deixou um apelo aos casais: “Abram a vossa casa à vida, mesmo quando o mundo vos diz que um filho é um peso”.
O papa manifestou preocupação com “o avanço da secularização e de uma indiferença religiosa cada vez mais generalizada”, num país onde, segundo os dados citados pela agência EFE, 36% da população se identifica como católica, enquanto 29% se considera agnóstica ou ateia.
Leão XIV lamentou que a fé tenha deixado de ser transmitida naturalmente entre gerações e que aumente o número de pessoas que passam grande parte da vida sem uma relação habitual com a Igreja ou com a prática religiosa. E alertou também para o risco de a religião ser remetida exclusivamente para a esfera privada. “Quando se pretende construir um mundo sem Deus, corre-se o risco de deixar também o homem sem lugar”, afirmou.
A visita ao Uruguai integra uma viagem de 12 dias à América Latina, até 17 de novembro, que inclui também a Argentina e o Peru. A deslocação internacional mais longa do pontificado de Leão XIV acontece poucas semanas depois de o papa ter sido submetido, a 13 de outubro, a uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno no pulmão direito.