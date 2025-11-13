Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
No tiroteio político após operação policial no Rio, Lula dá tiro no pé
EPA/Antonio Lacerda
Internacional

No tiroteio político após operação policial no Rio, Lula dá tiro no pé

Presidente cai nas sondagens, após cinco meses a subir, por considerar traficantes de droga como "vítimas dos consumidores" e classificado de "desastrosa" a atuação policial contra o Comando Vermelho.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Brasil
Rio de Janeiro
Operação policial
edição impressa
favelas

