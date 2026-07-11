Número de mortos no sismo na Venezuela sobe para 4118, entre eles 107 portugueses

O número de mortos pelos sismos ocorridos há duas semanas na Venezuela superou ontem os quatro mil, ao fixar-se em 4.118, enquanto o de feridos é de 16.740, segundo o mais recente balanço oficial divulgado pelo Governo venezuelano.O balanço traduz um aumento de 219 mortos em relação ao anterior, divulgado na véspera, enquanto o número de feridos se mantém face ao balanço de domingo.O presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, irmão da líder interina venezuelana, Delcy Rodríguez, informou, através da plataforma Telegram, que se mantêm as 17.907 pessoas desalojadas e as 86.794 famílias que recebem assistência, enquanto o número de pessoas concentradas nos 89 acampamentos transitórios subiu para 17.266.O relatório indica também que 190 edifícios desabaram e 856 apresentam danos.Já o número de portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo de 24 de junho aumentou de 104 para 107, enquanto o número de desaparecidos é de 57, segundo a informação hoje divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).Entre os 107 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, em que 91 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 19 crianças e 88 adultos, acrescentou o MNE.Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, iniciou na quarta-feira uma visita de quatro dias ao país e anunciou que a companhia aérea TAP vai retomar, em 13 de julho, os voos de e para a Venezuela, utilizando o Aeroporto Arturo Michelena de Valência, a 170 quilómetros a oeste de Caracas.Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. .Sismos na Venezuela. Sobe para 107 número de portugueses e lusodescendentes mortos.Seguro elogia "bravura" de equipa portuguesa que esteve em missão na Venezuela após os sismos