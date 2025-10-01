Nicole Kidman pede o divórcio. Atriz quer ficar com as filhas 306 dias por ano e divisão igualitária de bens

Nicole Kidman pediu o divórcio de Keith Urban após 19 anos de casamento, confirmando assim os relatos de que o casal se estava a separar. A atriz australiana de 58 anos apresentou esta terça-feira, 30 de setembro, um pedido para terminar o seu casamento com o cantor country de 57 num tribunal de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee.Os documentos referem que o casal passou por "dificuldades conjugais e diferenças irreconciliáveis", incluem uma dissolução do casamento e um plano de assistência aos filhos acordados pelo casal e submetidos à aprovação de um juiz.“A mãe e o pai comportar-se-ão um com o outro e com cada filho de forma a proporcionar uma relação amorosa, estável, consistente e acolhedora com a criança, mesmo que sejam divorciados. Não falarão mal um do outro ou dos familiares do outro progenitor. Irão encorajar cada filho a continuar a amar o outro progenitor e a sentir-se confortável em ambas as famílias”, refere o plano de parentalidade permanente, citado pela agência AP..Nicole Kidman e Keith Urban separam-se após 19 anos de casamento. O plano pede que Kidman seja o principal responsável pelas duas filhas do casal, Sunday Rose de 17 anos e Faith Margaret de 14, ficando com elas 306 dias por ano, enquanto Urban as terá consigo durante os outros 59.As jovens viveram em Nashville durante toda a vida, e os documentos não dão qualquer indicação de que isso vá mudar.O documento refere que cada um dos pais ganha mais de 100 mil dólares por mês e que, por isso, nenhum deles precisará de creche ou pensão de alimentos.O plano de dissolução do casamento prevê uma divisão praticamente igualitária dos bens conjuntos, com cada um a manter todos os bens em seu próprio nome, incluindo os direitos de autor e os royalties das suas obras artísticas.Os acordos detalhados sugerem que o divórcio estava em curso há pelo menos mais de um mês, até porque Urban assinou o plano parental a 29 de agosto de Kidman a 6 de setembro. Segundo a lei do Tennessee, serão necessários pelo menos 90 dias para que o divórcio seja finalizadoAcredita-se que Urban tenha saído da residência do casal em Nashville.Kidman e Urban casaram-se em Sydney em junho de 2006, quase um ano depois de se terem conhecido no evento anual G'Day USA, em janeiro de 2005.Antes, a atriz havia sido casada de 1990 a 2001 com Tom Cruise, com quem tem dois filhos: Bella, de 32 anos, e Connor, de 30..Nicole Kidman e Keith Urban trocam juras de amor no dia do 12.º aniversário de casamento