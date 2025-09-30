Nicole Kidman e Keith Urban separam-se após 19 anos de casamento

A atriz Nicole Kidman e o músico Keith Urban ter-se-ão após 19 anos de casamento.A Variety confirmou esta segunda-feira a notícia, citando uma fonte não identificada em declarações ao New York Post: "Às vezes, as relações simplesmente seguem o seu curso."Segundo o site TMZ, a atriz australiana de 58 anos e o cantor country de 57 vivem separados desde junho.Precisamente nesse mês, Kidman partilhou uma fotografia com o marido no Instagram aquando do aniversário do casamento.. Acredita-se que Urban tenha saído da residência do casal no estado norte-americano de Nashville.As publicações da especialidade avançam que Kidman está desesperada para salvar a relação. "Ela não queria isto. Ela tem lutado para salvar o casamento", disse outra fonte não identificada à revista People. O casal tem dois filhos em comum: Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 14.Kidman e Urban casaram-se em Sydney em junho de 2006, quase um ano depois de se terem conhecido no evento anual G'Day USA, em janeiro de 2005.Antes, a atriz havia sido casada de 1990 a 2001 com Tom Cruise, com quem tem dois filhos: Bella, de 32 anos, e Connor, de 30.