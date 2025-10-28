Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu. EPA/RONEN ZVULUN / POOL
Netanyahu ordena "ataques imediatos e poderosos" na Faixa de Gaza. Hamas acusa Israel de violar o cessar-fogo

O primeiro-ministro de Israel tomou a decisão depois de ataques do Hamas às suas tropas e a novo equívoco na devolução de corpos de reféns. Grupo terrorista adia entrega de outro corpo de um refém.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou esta segunda-feira, 28 de outubro, ao Exército que faça "ataques imediatos e poderosos na Faixa de Gaza”, após uma reunião com responsáveis do setor da segurança, avançou um comunicado governamental.

A decisão foi tomada logo após tropas da IDF terem sido atacadas no sul da Faixa de Gaza, depois de Israel ter acusado o grupo islamita palestiniano Hamas de devolver restos mortais que, após exames forenses, foram identificados como pertencentes a um refém que já tinha sido recuperado em novembro de 2023.

O Hamas já veio entretanto acusar Israel de violar o cessar-fogo na Faixa de Gaza e anunciou que vai adiar a entrega do corpo de um refém, ao abrigo do acordo em vigor desde 10 de outubro.

A entrega do corpo estava prevista para esta terça-feira à tarde, através da Cruz Vermelha, mas poucas horas depois Israel acusou o grupo palestiniano de visar as suas tropas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e referiu que o alegado ataque foi respondido.

*Com Lusa

