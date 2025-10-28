Netanyahu ordena "ataques imediatos e poderosos" na Faixa de Gaza. Hamas acusa Israel de violar o cessar-fogo

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou esta segunda-feira, 28 de outubro, ao Exército que faça "ataques imediatos e poderosos na Faixa de Gaza”, após uma reunião com responsáveis do setor da segurança, avançou um comunicado governamental.A decisão foi tomada logo após tropas da IDF terem sido atacadas no sul da Faixa de Gaza, depois de Israel ter acusado o grupo islamita palestiniano Hamas de devolver restos mortais que, após exames forenses, foram identificados como pertencentes a um refém que já tinha sido recuperado em novembro de 2023.O Hamas já veio entretanto acusar Israel de violar o cessar-fogo na Faixa de Gaza e anunciou que vai adiar a entrega do corpo de um refém, ao abrigo do acordo em vigor desde 10 de outubro.A entrega do corpo estava prevista para esta terça-feira à tarde, através da Cruz Vermelha, mas poucas horas depois Israel acusou o grupo palestiniano de visar as suas tropas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e referiu que o alegado ataque foi respondido.*Com Lusa.Netanyahu acusa Hamas de violar acordo: grupo entregou restos mortais de um refém já antes recuperado