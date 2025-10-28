Netanyahu acusa Hamas de violar acordo: grupo entregou restos mortais de um refém já antes recuperado

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou esta terça-feira o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo, depois de descobrir que os restos mortais devolvidos pelo grupo terrorista palestiniano na terça-feira à noite não são de um novo refém, mas de Ofir Tzarfati, cujo corpo já tinha sido recuperado por Israel em dezembro de 2023. "Após a conclusão do processo de identificação, verificou-se que, na noite passada, os restos mortais pertencentes ao refém morto Ofir Tzarfati – de memória abençoada, que tinha regressado da Faixa de Gaza numa operação militar há cerca de 2 anos – foram restituídos. A sua família foi notificada", escreveu o gabinete do primeiro-ministro no X. "Isto constitui uma clara violação do acordo por parte da organização terrorista Hamas", acrescentou, indicando que Netanyahu reunirá com "os responsáveis do setor de segurança para discutir as medidas de Israel em resposta às violações".. Ofir Tzarfati estava no festival Nova a celebrar os seus 27 anos quando foi levado pelo Hamas, nos ataques do 7 de outubro de 2023. Esta será a terceira vez que a sua família terá que o sepultar. O seu corpo foi inicialmente recuperado por Israel em dezembro de 2023, numa operação militar na Faixa de Gaza. Em março de 2024, novos restos mortais foram identificados, tendo o caixão sido aberto numa segunda cerimónia fúnebre. Agora, voltará a ser reaberto. Em comunicado, citado pelo jornal Jerusalem Post, a família Tzarfati expressou a esperança de que outra família pudesse finalmente terminar um capítulo agonizante de dois anos, com a recuperação de mais um corpo - o Hamas ainda não devolveu 13. "Esta é a terceira vez que somos obrigados a abrir a campa de Ofir e a voltar a enterrar o nosso filho. O círculo supostamente 'fechou' em dezembro de 2023, mas nunca se fecha verdadeiramente", escreveu a família. "Desde então, vivemos com uma ferida que se reabre constantemente, entre a memória e a saudade, entre o luto e a missão."A família fala de nova "decepção", ainda para mais porque viram um vídeo (terá sido filmado com um drone militar israelita) que mostra o Hamas a cavar uma sepultura, meter lá os restos do filho, e depois chamar a Cruz Vermelha para assistir à sua suposta recuperação. "Uma manipulação abominável destinada a sabotar o acordo e a abandonar os esforços para trazer todos os reféns para casa", refere o comunicado..Refém luso-israelita Yossi Sharabi foi sepultado no 'kibutz’ Be’eri. Hamas liberta mais um corpo