Marco Rubio e Benjamin Netanyahu com a carta da adesão de Israel à iniciativa.
Internacional

Netanyahu entra no Conselho da Paz de Trump mas não é claro se vai estar na reunião inaugural

Primeiro-ministro israelita antecipou a ida a Washington para reunir esta quarta-feira (11 de fevereiro) com o presidente, não se sabendo se regressa no dia 19.
