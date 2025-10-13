Netanyahu diz que Trump é "o melhor amigo que Israel alguma vez teve na Casa Branca"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, diz que Donald Trump é "o melhor amigo que Israel alguma vez teve na Casa Branca", com os presentes no Knesset a responder "Trump, Trump, Trump". "Bem-vindo a Israel neste dia emocionante que ficará marcado na história do nosso povo e o senhor também ficará marcado na história do nosso povo e nos anais da humanidade", referiu Netanyahu, agradecendo tudo o que o presidente norte-americano fez pelo seu país."Senhor presidente, está comprometido com esta paz. Eu estou comprometido com esta paz e juntos, senhor presidente, alcançaremos esta paz", acrescentou. Uma paz que "acaba a guerra alcançando todos os nossos objetivos", refere o primeiro-ministro israelita, explicando que a proposta desenhada por Trump "abre a porta a uma expansão histórica de paz na região e para lá da região".Netanyahu lembra os "heróis" que morreram durante a guerra, os militares que combateram na Faixa de Gaza, assim como os feridos. "Pagamos um preço elevado na guerra, mas os nossos inimigos compreendem o quão poderoso é Israel e que o ataque de 7 de Outubro foi um erro catastrófico", referiu.“Nunca vi ninguém mover o mundo tão rapidamente, tão decisivamente, tão resolutamente, como o nosso amigo Donald J. Trump”, disse Netanyahu no seu discurso, lembrando que viu muitos presidentes dos EUA porque está no poder há muito tempo."Os últimos dois anos foram um período de guerra. Espero que os próximos anos sejam um período de paz", disse Netanyahu. "Acredito que, com a liderança do presidente Trump, isso acontecerá muito mais rapidamente do que as pessoas imaginam. Como primeiro-ministro de Israel, estendo a minha mão para apoiar aqueles que procuram a paz connosco."Netanyahu anuncia ainda que propôs Trump para receber o galardão mais elevado do Estado de Israel (o Prémio Israel), dizendo que ele será o primeiro estrangeiro a recebe-lo. E disse ainda que "o outro prémio" (referindo-se ao Nobel da Paz), Trump acabará também por o receber.Os 20 reféns que ainda estavam vivos foram libertados na manhã desta segunda-feira (13 de outubro), restando apenas a entrega dos corpos dos restantes 28..Trump fala do "amanhecer histórico de um novo Médio Oriente" .Já foram libertados pelos Hamas todos os reféns israelitas vivos