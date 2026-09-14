Negociações sobre o Estreito de Ormuz adiadas e preços do petróleo disparam

Já a agência de notícias iraniana Fars citou um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão a dizer que o encontro com Omã foi adiado a pedido de alguns países da região, numa decisão conjunta de Teerão e Mascate, e que iria ser decidida uma data adequada para a realização da reunião.

Entretanto, os preços do petróleo subiram mais de 3% esta segunda-feira, num contexto marcado pelo encerramento de um oleoduto estratégico na Arábia Saudita, por ataques dos houthis em território saudita e por novos ataques no Estreito de Ormuz.

Ainda no domingo, um navio mercante foi alvo de um ataque que causou uma vítima mortal, segundo as autoridades iranianas.

Na sexta-feira, as autoridades sauditas anunciaram o encerramento temporário do oleoduto Este-Oeste, via de exportação de crude crucial para contornar o bloqueio do estreito de Ormuz, na sequência de ataques atribuídos a drones provenientes do Iraque.