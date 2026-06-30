Jared Kushner e Steve Witkoff, enviados dos EUA.
Jared Kushner e Steve Witkoff, enviados dos EUA.Kristina Kormilitsyna/ KREMLIN
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Negociações no Qatar. Enviados dos EUA não vão encontrar-se com delegação iraniana

Steve Witkoff e Jared Kushner só deverão reunir-se em Doha com os mediadores. Teerão diz que vai prevalecer o “compromisso em troca de compromisso”.
César Avó
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