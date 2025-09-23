NATO critica postura "cada vez mais irresponsável" da Rússia. Está "preparada para fazer o que é necessário"

A Aliança Atlântica criticou esta terça-feira, 23 de setembro, o “comportamento cada vez mais irresponsável” da Rússia, depois de uma última incursão no espaço aéreo de um país que faz parte da organização político-militar, advertindo Moscovo que responderá a qualquer violação.Em comunicado, o Conselho do Atlântico Norte, organismo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), considerou que a última incursão, na Estónia, “faz parte de um padrão de comportamento cada vez mais irresponsável” da Rússia.Pouco depois de ser divulgado o comunicado, em conferência de imprensa, no quartel-general da NATO, em Bruxelas (Bélgica), o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, advertiu que a organização político-militar “não quer a Rússia continue este caminho perigoso, seja intencional ou não” e que a Aliança Atlântica “está preparada para fazer o que é necessário quando há perigo de uma incursão”.Apesar de declaração que fez, Mark Rutte rejeitou responder às questões feitas pelos jornalistas sobre a possibilidade de aeronaves da NATO atingirem aeronaves russas que violem o território dos países que integram a aliança político-militar.Questionado sobre a possibilidade de as forças aéreas dos países da NATO estarem “preparadas para assustar a Rússia”, Mark Rutte respondeu: “Claro que sim.”"Não somos ingénuos, percebemos o que está a acontecer e se não é intencional então é incompetente”, comentou o secretário-geral da NATO..Polónia pronta para abater aeronaves russas, mas com apoio da NATO.NATO intercetou os três caças MiG russos que violaram o espaço aéreo da Estónia, membro da Aliança Atlântica