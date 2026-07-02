A professora Nancy Gomes.
A professora Nancy Gomes.FOTO: Leonardo Negrão
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Nancy Gomes: “No imaginário coletivo venezuelano este terramoto poderá simbolizar o fim de um ciclo político”

A professora da Universidade Autónoma de Lisboa acaba de lançar 'Venezuela: Um País em Suspenso' (Penguin), querendo dar a conhecer um pouco da história, economia e cultura da sua terra natal. Ao DN falou do livro e do impacto do duplo sismo de 24 de junho.
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