Mulher viaja para ser modelo na Tailândia, mas acaba morta e os seus órgãos vendidos no mercado negro

A bielorrussa Vera Kravtsova, de 26 anos, viajou em setembro para Banguecoque, capital da Tailândia, para cumprir o sonho de ser modelo, mas foi sequestrada para ser escrava sexual e, mais tarde, acabou por ser assassinada para que os seus órgãos fossem vendidos no mercado negro.De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Vera viveu alguns dias de autêntico terror antes de morrer, pois assim que chegou ao aeroporto de Banguecoque foi sequestrada e levada por um grupo de criminosos para Myanmar, o país vizinho. Ali foi forçada a trabalhar como escrava sexual, num call center, onde tinha como missão extorquir dinheiro a clientes. Estas organizações criminosas, normalmente compostas por gangues chineses e milícias birmanesas, operam junto á fronteira entre os dois países em falsas empresas de call center, onde as vítimas são sequestradas e sujeitas a tortura e extorsão, sendo que se estimam cerca de 100 mil vítimas destes crimes.Segundo o jornal local Mash, como era bonita, Vera Kravtsova tinha como objetivo "extorquir dinheiro de clientes ricos", sendo que "quando parou de ganhar dinheiro" foi morta.Poucas semanas depois, a família da jovem foi informada de que Vera estava morta, tendo os sequestradores exigido 500 mil dólares (cerca de 428 mil euros) para que pudessem recuperar o corpo. Só que, mais tarde, foram informados por desconhecidos, que ela tinha sido cremada e que os seus órgãos tinham sido vendidos no mercado negro.