Mulher detida após disparar cerca de dez tiros contra casa de Rihanna em Beverly Hills

Uma mulher foi detida este domingo, 8 de março, após ter disparado várias vezes contra a casa da cantora Rihanna, em Beverly Hills, no estado norte-americano da Califórnia.A artista encontrava-se na residência no momento do ataque, mas o incidente não provocou feridos. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, os agentes foram chamados ao local por volta das 13h20 de domingo (21h20 em Portugal continental), após relatos de tiros na zona, e encontraram várias munições.De acordo com as autoridades, a suspeita é uma mulher com cerca de 30 anos, que terá parado o carro em frente à casa da cantora e disparado cerca de dez tiros em direção ao portão antes de fugir. Os disparos atingiram o portão e um veículo estacionado na entrada da residência.Entretanto, a mulher abandonou o local de carro, tendo a viatura sido localizada a cerca de 12 quilómetros da residência de Rihanna, meia hora depois do alerta inicial às autoridades, num parque de estacionamento em Sherman Oaks. No interior do carro, os agentes encontraram a arma utilizada e várias munições.A identidade da mulher ainda não foi divulgada.A investigação decorre para apurar as circunstâncias do ataque.Rihanna vive na propriedade com o companheiro, o rapper A$AP Rocky, e os três filhos.