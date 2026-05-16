Mulher acusada de homicídio depois de os dois filhos terem sido encontrados mortos num carro incendiado

Uma mulher foi acusada de homicídio qualificado depois de os seus dois filhos, de 5 e 7 anos, terem sido encontrados mortos dentro de um carro incendiado em San Antonio, no estado norte-americano do Texas.A informação foi avançada pela polícia local que ainda não sabe se as crianças já estavam mortas quando o veículo pegou fogo no estacionamento de um armazém.Marlene Vidal, de 34 anos, foi detida na sexta-feira, 15 de maio, depois que seus dois filhos foram encontrados mortos dentro de um carro incendiado em San Antonio.Jesus Salame, chefe assistente da polícia de San Antonio, disse que o alerta para o automóvel em chamas foi dado por uma pessoa que passeava o cão na manhã de sexta-feira.Os bombeiros extinguirem depois o incêndio e encontraram as duas crianças dentro do veículo. Decorrem agora investigações sobre o que terá estado na origem da morte das criança, sendo que neste momento as imagens das câmeras de vigilância e as primeiras declarações de Marlene Vidal indicam que foi ela “a única responsável pela morte das crianças”, de acordo com Salame.As autoridades revelaram ainda que "há indícios de problemas de saúde mental que possam ter desempenhado um papel" neste eventual crime.