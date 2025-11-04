Morreu Dick Cheney, antigo vice-presidente dos EUA

Dick Cheney, antigo vice-presidente dos EUA na administração de George W. Bush, morreu aos 84 anos, noticiou esta terça-feira, 4 de novembro, a CNN, que cita um comunicado da família. "A sua amada esposa de 61 anos, Lynne, as suas filhas, Liz e Mary, e outros membros da família estavam com ele quando faleceu. O ex-vice-presidente morreu devido a complicações de pneumonia e doenças cardíacas e vasculares", indica a nota da família. Durante décadas, "Dick Cheney serviu a nossa nação, incluindo como chefe de gabinete da Casa Branca, congressista do Wyoming, secretário de Defesa e vice-presidente dos Estados Unidos", lê-se no comunicado. "Estamos imensamente gratos por tudo o que fez pelo nosso país", refere a família sobre Cheney que serviu ao lado dos presidentes Bush, pai (George H. W. Bush) e filho.Um dos arquitetos da "guerra ao terror", como descreve a CNN, foi determinante em levar os Estados Unidos para uma guerra contra o Iraque, após os ataques terroristas do 11 de setembro.Foi o 46º vice-presidente dos EUA, tendo estado ao lado do republicano George W. Bush durante dois mandatos, entre 2001 e 2009.Nos últimos anos, tornou-se um crítico do republicano que, pela segunda vez, ocupa o cargo de presidente dos EUA. "Nos 248 anos de história da nossa nação, nunca houve um indivíduo que representasse uma ameaça maior à nossa república", disse o ex-congressista do Wyoming sobre Donald Trump. O antigo vice-presidente chegou mesmo a declarar, em 2024, que iria votar na candidata democrata Kamala Harris. “Como cidadãos, cada um de nós tem o dever de colocar o país acima do partidarismo para defender a nossa Constituição”, disse num comunicado recordado agora pelo Politico.Cheney sofreu de vários problemas cardíacos, tendo sido submetido a um transplante de coração em 2012.