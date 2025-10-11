Morreram as 18 pessoas que estavam desaparecidas devido à explosão numa fábrica de explosivos nos EUA

Morreram as 18 pessoas que estavam dadas como desaparecidas na sequência de uma explosão numa fábrica de explosivos numa zona rural perto da cidade de Bucksnort, no estado norte-americano do Tennessee.As vítimas eram funcionários da empresa Accurate Energetic Systems, sendo que muitos outros ficaram feridos e foram transportados para hospitais.O anúncio foi feito pelo o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, em conferência de imprensa realizada este sábado, durante a qual explicou que "mais de 300 pessoas inspecionaram quase cada centímetro quadrado desta instalação", sendo que "não foi recuperado qualquer sobrevivente".Chris Davis acrescentou que estão a ser feitos com testes rápidos de ADN para identificar os restos mortais das vítimas. "Estamos a lidar com com uma explosão, mas diria que neste momento estamos a lidar com restos mortais", acrescentou, sendo que quando questionado sobre se está descartada a hipótese de crime, limitou-se a dizer que não pode responder a isso: "Pode levar dias, semanas ou meses até que possamos dizer isso." Para já, no local está "uma equipa de elite" do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) para ajudar a investigar o local da explosão. .Vários mortos e desaparecidos devido a explosão numa fábrica de explosivos no Tennessee, nos EUA (com vídeos)