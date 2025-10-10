Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vários mortos e desaparecidos devido a explosão numa fábrica de explosivos no Tennessee, nos EUA (com vídeos)

Diversos outros funcionários da Accurate Energetic Systems, que produz explosivos perto da cidade de Bucksnort, ficaram feridos e foram transportados para hospitais.
Várias pessoas morreram e outras desapareceram na sequência de uma explosão numa fábrica de explosivos no no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

Diversos outros funcionários da Accurate Energetic Systems, que produz explosivos perto da cidade de Bucksnort, ficaram feridos e foram transportados para hospitais.

Não há ainda informações sobre o exato número de mortos, desaparecidos hospitalizados nem sobre quantas pessoas estavam na fábrica no momento da explosão.

As autoridades estatais fecharam várias estradas, enquanto os serviços de emergência trabalham para desencarcerar e prestar auxílio às vítimas.

De acordo com a televisão local WTVF, o incidente ocorreu durante a troca de turno, com diversos funcionários a sair e outros a chegar à fábrica.

Relatos nas redes sociais indicam que a explosão foi sentida como se de um sismo se tratasse em locais a vários quilómetros de distância.

A Accurate Energetic Systems foi fundada em 1980 e "dedica-se ao desenvolvimento, fabrico, manuseamento e armazenamento de produtos energéticos de alta qualidade utilizados nos mercados de defesa e comercial", segundo o site oficial da empresa.

