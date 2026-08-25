Zvi Sukkot é pródigo em ações provocadoras. Em julho, destruiu a placa de uma escola palestiniana em Jerusalém.
Zvi Sukkot é pródigo em ações provocadoras. Em julho, destruiu a placa de uma escola palestiniana em Jerusalém.X de Zvi Sukkot
Internacional

Memorial palestiniano destruído à marretada por deputado israelita

Legislador de extrema-direita diz ter feito o trabalho das forças armadas. Comandante dos territórios ocupados alerta para perigo da violência pela mão dos colonos.
César Avó
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