Zvi Sukkot é pródigo em ações provocadoras. Em julho, destruiu a placa de uma escola palestiniana em Jerusalém. X de Zvi Sukkot

Internacional Memorial palestiniano destruído à marretada por deputado israelita Legislador de extrema-direita diz ter feito o trabalho das forças armadas. Comandante dos territórios ocupados alerta para perigo da violência pela mão dos colonos.