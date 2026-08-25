Memorial palestiniano destruído à marretada por deputado israelita

Um deputado israelita da extrema-direita destruiu a golpes de maça um monumento dedicado a mártires palestinianos na Cisjordânia um dia depois de o chefe militar israelita dos territórios ocupados ter alertado para o “crime nacionalista”, ou seja, para os ataques recorrentes e violentos que os colonos têm vindo a praticar sob a conivência das autoridades israelitas. Chama-se Zvi Sukkot e, com a ajuda da sua equipa, o deputado do partido Sionismo Religioso vandalizou e derrubou parcialmente um memorial a vários palestinianos mortos, alguns dos quais considerados terroristas por Israel, na aldeia de Madama, na Cisjordânia. Os soldados que acompanharam o deputado àquela localidade mantiveram-se impassíveis, mostram vídeos e fotografias. Segundo as forças armadas israelitas, “ao contrário do combinado, os participantes agiram de forma enganosa e manipuladora, sem qualquer autoridade e desrespeitando completamente o plano aprovado, começando até a demolir um dos memoriais na aldeia de Madama”. O exército disse ainda que os soldados notificaram os superiores hierárquicos para o que estava a acontecer e que, então, estes levaram Sukkot e equipa de volta a Israel. Em comunicado, o legislador disse ter agido porque as forças israelitas não o fizeram. O Tzahal - acrónimo pelo qual os israelitas designam as forças armadas - disse proceder com regularidade à demolição de “memoriais e símbolos de incitamento” e que estavam previstas novas em breve.Este incidente - condenado da esquerda à direita - aconteceu um dia depois de o major-general Avi Bluth ter avisado o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para o perigo de segurança que representa a violência quotidiana dos colonos sobre os palestinianos, noticiou o Canal 12. Noutra frente, a “entrada ilegal” do ministro da Defesa israelita Israel Katz na Síria foi condenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Damasco. Katz deslocou-se junto de tropas israelitas destacadas no sul da Síria. O ministério sírio denunciou “a violação das fronteiras internacionais da Síria, em flagrante desrespeito à soberania do país e à integridade do território”. No domingo, sob o patrocínio dos EUA - que retirou a Síria dos países patrocinadores de terrorismo -, Asaad al-Shaibani e Roman Gofman, chefe da diplomacia síria e chefe da Mossad, respetivamente, encontraram-se na Jordânia. O objetivo da reunião foi aplacar a crise resultante de um ataque israelita destinado a prevenir um destacamento militar turco em território sírio. Já Damasco diz querer manter-se de fora das tensões entre Israel e a Turquia..EUA contra atos de colonos israelitas “terroristas” na Cisjordânia.Paulo Rangel afirma que proibição do comércio com colonatos ilegais na Cisjordânia "já vem tardíssimo"