Melania Trump vai presidir reunião do Conselho de Segurança da ONU

Melania Trump vai presidir a uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira, 2 de março, anunciou o seu gabinete, naquela que será a primeira aparição de uma primeira-dama norte-americana nesta função."A primeira-dama Melania Trump fará história nas Nações Unidas, assumindo a presidência do Conselho de Segurança, em representação dos Estados Unidos, para enfatizar o papel da educação na promoção da tolerância e da paz mundial", afirmou o seu gabinete num comunicado divulgado na quarta-feira, 25 de fevereiro.A reunião, agendada para as 20:00 de segunda-feira, vai focar-se em educação, tecnologia, paz e segurança e marcará a primeira vez que uma primeira-dama norte-americana em exercício preside ao Conselho de Segurança, detalha a nota.O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, afirmou esta quinta-feira que essa visita representa "um sinal da importância que os Estados Unidos atribuem ao Conselho de Segurança e ao tema" da educação."Posso confirmar que, de acordo com os nossos registos, esta será a primeira vez que uma primeira-dama, ou um primeiro-cavalheiro, presidirá a uma reunião do Conselho de Segurança", acrescentou, referindo que cônjuges de chefes de Estado já participaram anteriormente em representação de países que não são membros do Conselho.Donald Trump vangloriou-se durante o seu discurso sobre o Estado da União, na terça-feira, afirmando que "ninguém se preocupa mais em proteger a juventude americana do que a nossa maravilhosa primeira-dama".A participação de Melania na reunião vai acontecer numa altura em que o marido lidera o "Conselho de Paz", iniciativa do próprio que alguns críticos dizem ser uma forma de contornar o Conselho de Segurança da ONU.Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, o republicano retirou o apoio a várias agências importantes das Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde.Por outro lado, os Estados Unidos pagaram recentemente 160 milhões de dólares (cerca de 135 milhões de euros) ao orçamento geral da ONU, que enfrenta dificuldades financeiras.