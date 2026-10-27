Meghan Markle será coapresentadora do MasterChef Junior Austrália em 2027

Meghan Markle será uma das coapresentadoras da edição 2027 do programa MasterChef Junior Austrália, avança a News Australia, que citada fonte próxima da produção do programa.

Esta notícia surge numa altura em que passaram cerca de dois meses desde que os duques de Sussex regressaram ao Reino Unido e poucos dias após o pai da duquesa, Thomas Markle, ter sido denunciado às autoridades por posse de pornografia infantil.

Meghan fez em julho uma participação especial no MasterChef Austrália enquanto júri convidada, mas agora será coapresentadora ao lado de Poh Ling Yeow, naquela que será a quarta temporada do formato, e depois de um hiato de seis anos.

Estima-se que a mulher do príncipe Harry se ausente de solo britânico durante “semanas”, algures entre “começo e meados do ano”, e que possa levar a família consigo, mas ainda são conhecidas as datas das gravações nem da estreia.

O cenário das gravações deverá ser em Melbourne.

Segundo números fornecidos pela Paramount ANZ, uma das maiores audiências do MasterChef coincidiu com a aparição de Meghan.

A Austrália foi o destino da primeira viagem oficial de Harry e Meghan enquanto casal, em outubro de 2018, quando estavam plenamente integrados na família real. Durante a viagem, com Meghan a viver a primeira gravidez, o casal passou ainda por Nova Zelândia, Tonga e Fiji, num total de 76 compromissos e atividades numa agenda marcada pela liderança juvenil, ambiente e conservação do planeta.

Nos últimos dias, foi noticiado que o pai da antiga atriz norte-americana, de 45 anos, foi denunciado às autoridades por posse de pornografia infantil, numa ação movida pelo próprio filho, meio-irmão de Meghan, que terá encontrado o material na residência onde vivia Thomas Markle, de 82 anos, nas Filipinas.

A mulher de Harry declarou na sexta-feira que foi avisada em 2018 pela Polícia Metropolitana sobre “alegações perturbadoras” contra o pai, de quem se afastou com a intenção de proteger os filhos, mas essas alegações nunca terão chegado a ser investigadas pelas autoridades britânicas.

O ministro da Administração Interna das Filipinas já veio a público afirmar que “todos os indícios” sugerem que Thomas Markle seja um agressor “da pior espécie”.