O momento da partida de um dos barcos da flotilha.
Mau tempo obriga flotilha a regressar a Barcelona. Organização estuda quando poderá voltar a partir para Gaza

Mais de 20 barcos tinham deixado este domingo (31 de agosto) o porto da cidade espanhola, mas tiveram que regressar ainda durante a madrugada.
Susana Salvador
O mau tempo obrigou a chamada "flotilha da liberdade", que pretende desafiar o cerco israelita à Faixa de Gaza, a regressar durante a madrugada a Barcelona.

Os mais de 20 barcos tinham partido da cidade espanhola no domingo (31 de agosto), mas o vento complicava a navegação e os organizadores resolveram regressar ao porto.

Esta segunda-feira (1 de setembro) vão reunir para decidir quando podem voltar a partir, indicaram fontes da organização à agência EFE.

Flotilha humanitária já partiu com destino a Gaza. Veja as imagens

Entre as quase 300 pessoas de 44 nacionalidades que participam no projeto está a ativista sueca Greta Thunberg, que em julho já tentou quebrar o bloqueio num outro barco, mas foi intercetada pelas autoridades israelitas e deportada.

Na flotilha seguem também três portugueses: a deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

Ativistas, políticos, artistas na "maior missão de solidariedade da história". Flotilha ruma a Gaza no domingo
