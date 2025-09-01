Mau tempo obriga flotilha a regressar a Barcelona. Organização estuda quando poderá voltar a partir para Gaza

O mau tempo obrigou a chamada "flotilha da liberdade", que pretende desafiar o cerco israelita à Faixa de Gaza, a regressar durante a madrugada a Barcelona. Os mais de 20 barcos tinham partido da cidade espanhola no domingo (31 de agosto), mas o vento complicava a navegação e os organizadores resolveram regressar ao porto. Esta segunda-feira (1 de setembro) vão reunir para decidir quando podem voltar a partir, indicaram fontes da organização à agência EFE. .Flotilha humanitária já partiu com destino a Gaza. Veja as imagens.Entre as quase 300 pessoas de 44 nacionalidades que participam no projeto está a ativista sueca Greta Thunberg, que em julho já tentou quebrar o bloqueio num outro barco, mas foi intercetada pelas autoridades israelitas e deportada. Na flotilha seguem também três portugueses: a deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte..Ativistas, políticos, artistas na "maior missão de solidariedade da história". Flotilha ruma a Gaza no domingo