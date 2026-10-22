Mark Zuckerberg ponderou sair da Califórnia devido a proposta de imposto sobre a riqueza

O CEO e fundador da Meta, Mark Zuckerberg, ponderou sair do estado norte-americano da Califórnia devido à proposta de um imposto de 5% sobre os bens de bilionários, afirmou a empresa num comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários.

Segundo a empresa, Zuckerberg informou o comité especial do grupo de que "estava a ponderar mudar a sua residência principal para fora da Califórnia" e chamou à atenção para o eventual impacto que essa decisão podia ter para a Meta.

"As medidas para essa mudança, incluindo a eventual colocação no mercado dos seus imóveis residenciais na Califórnia, seriam públicas e, inevitavelmente, notadas e comentadas pelos colaboradores da empresa e, consequentemente, suscitariam questões para a gestão da empresa no futuro", lê-se ainda.

A empresa teve de comunicar isto à comissão porque, para incentivar para manter Zuckerberg na Califórnia a liderar a empresa, decidiu criar uma nova categoria de ações que lhe permitirá vender metade da sua participação na Meta sem perder direitos de voto, comprometendo-se em troca a continuar a viver por oito anos

"É de importância crucial manter o Sr. Zuckerberg numa posição de liderança na nossa empresa e que ele continue a residir e a gerir a empresa a partir da nossa sede na Califórnia, para garantir a sua capacidade contínua de impulsionar eficazmente o nosso desempenho durante esta era de desafios e concorrência sem precedentes no nosso setor", afirmou ainda a empresa.

Apesar da ameaça de Zuckerberg e os investimentos milionários de vários líderes tecnológicos como o fundador da Google Sergey Brin, a proposta de implementar este imposto vai ser levada a votos em novembro, ao mesmo tempo que decorrerão as eleições intercalares. Caso esta proposta seja aprovada, indica a CBS News, cerca de 11 milhões dos 220,4 mil milhões de euros do património estimado de Zuckerberg seriam taxados.