Marcelo Rebelo de Sousa
Marcelo diz que sugestão de Trump de expulsar Espanha da NATO não faz sentido

"É uma força de expressão, uma forma de pressão, uma forma de exteriorizar divergências ou pontos de vista diferentes”, considerou o Presidente da República, sobe as palavras do homólogo dos EUA.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Presidente da República considerou este sábado, 11 de outubro, que a sugestão do Presidente norte-americano de expulsar a Espanha da NATO, por não cumprir os seus compromissos de gastos com a Defesa, “não faz sentido” e é “uma forma de pressão”.

“Sejamos claros que a expulsão de um país da NATO não é assim uma coisa do pé para a mão. Não faz sentido. É uma força de expressão, uma forma de pressão, uma forma de exteriorizar divergências ou pontos de vista diferentes”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado sobre o assunto em Tallin, à margem de um encontro bilateral com o seu homólogo da Estónia, Alar Karis.

O chefe de Estado sublinhou que “a Espanha não recusou vir a aumentar o seu investimento na Defesa, apenas disse que isso ia ser num tempo um pouco diverso e depois, na fórmula final, chegou-se até a um ponto de consenso que foi aceite pela NATO”.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que, “no caso português, Portugal, já no orçamento para o ano que vem [OE2026], que foi apresentado, reforça o investimento em Defesa, está a reforçar em capacidades e está a reforçar, e deve reforçar, em recursos humanos”.

“E um dos pontos que eu tenho insistido, e vou insistir até ao fim do meu mandato […], é o do estatuto da condição militar. Nós precisamos de ter mais militares, mas, para isso, temos de oferecer melhores condições aos militares, senão eles não entram ou entram e depois saem […] e nós precisamos de manter Forças Armadas com um elemento fundamental, que é o elemento humano”, disse.

Num encontro em Washington na última quinta-feira, Trump sugeriu este sábado ao seu homólogo finlandês, Alexander Stubb, que "talvez devessem expulsar" Espanha da NATO por não cumprir os compromissos de gastos com a defesa da aliança.

"Não têm desculpa para não o fazer. Mas está tudo bem. Talvez devessem expulsá-los da NATO, francamente", frisou o Presidente norte-americano.

"Tivemos um retardatário, que foi Espanha", salientou Trump na Sala Oval, referindo-se ao acordo da Aliança Atlântica, da qual Portugal faz parte, de alocar 5% do PIB dos países-membros para as despesas de defesa.

A última cimeira da NATO, em junho nos Países Baixos, resultou na concordância geral dos aliados com um novo compromisso de elevar gradualmente, até 2035, o investimento anual em Defesa e despesas relacionadas para 5% do PIB.

No entanto, a Espanha rejeitou esta meta mais elevada de 5%, considerando-a "irracional" e, em alternativa, chegou a um acordo para ficar de fora do compromisso, ficando-se pelas suas obrigações com a aliança de gastar 2,1% do PIB em Defesa.

Espanha já tinha declarado a sua intenção de atingir antecipadamente a anterior meta da NATO de 2% do PIB em despesas de Defesa até ao final de 2025, em vez da data original de 2029.

