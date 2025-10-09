Trump lança ameaça: "Talvez devêssemos expulsar Espanha da NATO"

Donald Trump quer que Espanha se comprometa o mais rapidamente possível a aumentar as despesas com a Defesa para um valor equivalente a 5% do PIB e ameaça mesmo expulsá-la da NATO caso não o faça.O presidente dos Estados Unidos recordou, em conferência de imprensa após um encontro com o homólogo da Finlândia, Alexander Stubb, que na reunião da NATO realizada em Haia em junho, os 32 aliados se comprometeram a aumentar as despesas de defesa de 2% para 5%, mas que houve um "retardatário"."Tivemos um retardatário. Era Espanha, Espanha. Precisamos de lhes ligar e descobrir porque é que ficaram para trás. E eles também estão a sair-se bem. O engraçado é que, graças a muitas das coisas que fizemos, eles estão a sair-se bem. Não têm desculpa para não o fazer. Mas está tudo bem. Talvez devêssemos expulsá-los da NATO", afirmou, encarregando Stubb para conversar com o governo espanhol para aumentar as despesas com Defesa..NATO: Espanha alcança acordo que isenta país de gastar 5% do PIB em defesa.Espanha discorda do aumento da despesa militar para 5% do PIB. EUA insistem que todos na NATO devem cumprir