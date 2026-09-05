Manifestantes encapuzados bloqueiam o porto britânico de Dover
Dezenas de pessoas encapuzadas e mascaradas, alegadamente contra a travessia de migrantes através do Canal da Mancha, bloquearam hoje o acesso ao porto de Dover, no sul da Inglaterra, interrompendo o tráfego marítimo.
"O tráfego de entrada e saída do porto está interrompido devido a um incidente de ordem pública em curso", confirmou, em comunicado, o Porto de Dover.
As autoridades portuárias acrescentaram que os manifestantes bloquearam "todas as vias de acesso e saída" do terminal, que faz a ligação entre o Reino Unido e a França (porto de Calais, onde se concentram muitos imigrantes indocumentados), provocando significativos atrasos e congestionamentos nas estradas próximas.
“Os agentes estão presentes e em diálogo com os manifestantes", comunicou a polícia do condado de Kent.
A agência Associated Press, baseando-se em imagens partilhadas nas redes sociais, descreve dezenas de homens vestidos de preto, de caras cobertas, ocupando uma das principais estradas perto do porto.
Segundo a agência que gere as autoestradas, o protesto causou um engarrafamento de mais de seis quilómetros, traduzido em esperas de 45 minutos.
O porto de Dover é aquele que regista mais atividade no Reino Unido, estimando-se que movimente mais de 10 mil veículos de carga e 15 mil veículos particulares por dia durante os meses de verão e assegure um terço do comércio de mercadorias entre o país e a União Europeia.
Ainda que não se saiba o motivo concreto da manifestação, políticos locais apontaram o dedo à extrema-direita e aos protestos contra a imigração.
Situada a cerca de 110 quilómetros a sudeste de Londres, Dover já foi palco de protestos anti-imigração e políticos como Nigel Farage, do partido de extrema-direita Reform UK, têm alimentado a narrativa da "invasão" de migrantes.
Paul King, vereador local do Reform UK, disse que o protesto visa “impedir a chegada de barcos".
Segundo dados divulgados no final de agosto pelas autoridades britânicas, a chegada de migrantes em pequenas embarcações diminuiu 23% entre junho de 2025 e junho de 2026, atingindo o nível mais baixo desde 2022. Os pedidos de asilo caíram 21% no mesmo período.
A propósito do protesto em curso em Dover, o deputado trabalhista Mike Tapp, que representa Dover no Parlamento britânico, criticou os “idiotas” que causam "distúrbios” na vida dos habitantes locais.
“Aposto que se se perguntar a algum desses manifestantes nenhum saberá que as travessias em balsas [embarcações geralmente utilizadas nos fluxos migratórios clandestinos] diminuíram 40%”, assinalou, convidando: "Vão para sua casa, gozem o fim de semana e arranjem um trabalho."
Sucessivos governos britânicos têm prometido conter as travessias ilegais de migrantes, tema controverso na sociedade e que tem alimentado a ascensão do Reform UK nos últimos anos.