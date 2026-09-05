Manifestantes encapuzados bloqueiam o porto britânico de Dover

Dezenas de pessoas encapuzadas e mascaradas, alegadamente contra a travessia de migrantes através do Canal da Mancha, bloquearam hoje o acesso ao porto de Dover, no sul da Inglaterra, interrompendo o tráfego marítimo.

"O tráfego de entrada e saída do porto está interrompido devido a um incidente de ordem pública em curso", confirmou, em comunicado, o Porto de Dover.

As autoridades portuárias acrescentaram que os manifestantes bloquearam "todas as vias de acesso e saída" do terminal, que faz a ligação entre o Reino Unido e a França (porto de Calais, onde se concentram muitos imigrantes indocumentados), provocando significativos atrasos e congestionamentos nas estradas próximas.

“Os agentes estão presentes e em diálogo com os manifestantes", comunicou a polícia do condado de Kent.

A agência Associated Press, baseando-se em imagens partilhadas nas redes sociais, descreve dezenas de homens vestidos de preto, de caras cobertas, ocupando uma das principais estradas perto do porto.