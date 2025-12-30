Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Zohran Mamdani, o primeiro presidente da câmara muçulmano de Nova Iorque.
Zohran Mamdani, o primeiro presidente da câmara muçulmano de Nova Iorque.FOTO: DR/X/ZohranKMamdani
Internacional

Mamdani toma posse como presidente da câmara de Nova Iorque numa antiga estação de metro e com festa de rua

Pouco depois de a bola cair em Times Square, assinalando a chegada de 2026, o primeiro presidente da câmara muçulmano de Nova Iorque presta juramento numa cerimónia íntima sob o edifício da Câmara.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Nova Iorque
edição impressa
Zohran Mamdani

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt