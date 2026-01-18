Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Manifestação em Copenhaga, no sábado (17 de janeiro), de apoio à Gronelândia.
Manifestação em Copenhaga, no sábado (17 de janeiro), de apoio à Gronelândia.EPA/Emil Nicolai Helms
Internacional

Macron quer usar “bazuca comercial” da UE para responder a ameaça de tarifas de Trump

Presidente francês defende usar o “instrumento anti-coerção” para responder ao norte-americano, que ameaçou oito países com tarifas de 10% (e depois 25%) até “à compra total e completa” da Gronelândia
Susana Salvador
EUA
União Europeia
Emmanuel Macron
Donald Trump
Internacional
Gronelândia
