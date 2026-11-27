O Governo brasileiro lamentou na quinta-feira, 26 de novembro, as declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, que classificou como “dopada” a carne proveniente do país sul-americano, cujas importações foram suspensas pela União Europeia (UE) por razões sanitárias.

Aquando da suspensão, no final de agosto, a UE acusou o Brasil de não ter apresentado garantias suficientes quanto à conformidade dos seus produtos com as regras europeias destinadas a combater a utilização abusiva de antibióticos na pecuária. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de carne de bovino.

Num encontro com representantes do setor agrícola realizado na quarta-feira no Palácio do Eliseu, Macron afirmou estar “orgulhoso da luta travada” para defender o setor da carne francês após a assinatura, no ano passado, do acordo comercial entre a UE e o Mercosul.

Após essa assinatura, “aquilo que denunciámos teve consequências porque, finalmente, os serviços da Comissão viram que o que lhes dizíamos era verdade e a carne, dopada, se assim posso dizer, a carne do Mercosul e, muito particularmente, a carne brasileira que chegava aos nossos portos e mercados não respeitava as nossas regras, tendo acabado por ser proibida”, declarou.

Como resposta, o ministério da Agricultura do Brasil emitiu um comunicado em que “lamenta as declarações do presidente da República Francesa”, classificando as declarações como “desinformação”, considerando que “contrariam as provas técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteínas animais no Brasil”.

“O Governo brasileiro exorta o Governo francês a rever a sua posição à luz das provas científicas”, insistiu o ministério, apelando para que sejam deixadas de lado as “pressões protecionistas”.

Por sua vez, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) manifestou a sua “firme reprovação”.

“As declarações de Macron, celebrando a restrição comercial como uma conquista resultante da sua oposição ao acordo entre o Mercosul e a UE, evidenciam o caráter político e protecionista desta medida”, sublinhou a associação.

Em 2025, o Brasil foi o segundo maior exportador de carne bovina para a UE, com mais de 92 mil toneladas de produtos bovinos exportados, num valor superior a 713 milhões de euros.

Contudo, em maio, o país foi retirado da lista de Estados considerados em conformidade com as regras da UE relativas à utilização intensiva de antibióticos na pecuária, na sequência da pressão exercida pelo setor após a assinatura do acordo de comércio livre.