Lula da Silva diz que assinatura de acordo comercial entre UE e Mercosul termina com “25 anos de sofrimento”

“Mais comércio significa novos empregos dos dois lados do Atlântico”, enfatizou o chefe de Estado do Brasil, ao lado de Ursula von der Leyen.
O Presidente brasileiro, Lula da Silva, enalteceu esta sexta-feira, 16 de janeiro, a assinatura no sábado do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, terminando assim com “25 anos de sofrimento”.

“Mais comércio significa novos empregos dos dois lados do Atlântico”, enfatizou o chefe de Estado do Brasil, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Rio de Janeiro, na véspera da assinatura do acordo na capital do Paraguai.

Na sua opinião, o acordo que será assinado, e que cria um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, com um PIB de cerca de 22 biliões de euros, "é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e sobretudo é bom para o mundo democrático”.

