Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Venezuelanos assinalaram na segunda-feira o 26.º aniversário da Constituição.
Venezuelanos assinalaram na segunda-feira o 26.º aniversário da Constituição. EPA/MIGUEL GUTIERREZ
Internacional

Lukashenko oferece refúgio a Maduro em plena tensão com EUA

Líder bielorrusso disse que as portas do seu país estão sempre abertas, deixando claro que nunca abordou o tema com o venezuelano. Washington abateu mais três lanchas no Pacífico.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Venezuela
Nicolás Maduro
Bielorrússia
Alexander Lukashenko

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt