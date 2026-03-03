Macron discursou na base dos submarinos nucleares, na ilha Longue, perto de Brest, na Bretanha.
Macron discursou na base dos submarinos nucleares, na ilha Longue, perto de Brest, na Bretanha.
Londres, Berlim e Paris puxadas para o conflito no Irão antes de Macron apresentar a “dissuasão avançada”

As três capitais abrem o campo para participar em ações militares contra o Irão. Oito estados juntam-se à França para aprofundar conceito de guarda-chuva nuclear partilhado.
César Avó
Emmanuel Macron
Guerra no Médio Oriente
Dissuasão nuclear
Geoestratégia
Operação Fúria Épica

