Leonardo Padura: “Em Cuba, a realidade não bate à porta. Abre-a e entra. Não se pode escapar dela”
FOTO: Paulo Spranger
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Leonardo Padura: “Em Cuba, a realidade não bate à porta. Abre-a e entra. Não se pode escapar dela”

Escritor cubano está em Lisboa e conversou com o DN sobre 'Morrer na praia', romance que percorre as últimas décadas da ilha. Falou também sobre as dificuldades do país, por culpa do regime e da pressão dos EUA.
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