Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Antes de encerrar a porta de São Pedro, o papa apelou para se resistir às "seduções dos poderosos".
Antes de encerrar a porta de São Pedro, o papa apelou para se resistir às "seduções dos poderosos".EPA/FRANCESCO AMMENDOLA/QUIRINALE
Internacional

Leão XIV encerra Jubileu da Esperança com críticas ao modelo de sociedade

Papa condena consumismo, a indústria da guerra e a hostilidade ao estrangeiro no final de um ano de peregrinação a Roma iniciado por Francisco.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Igreja Católica
Vaticano
Papa Francisco
jubileu
edição impressa
Papa Leão XIV

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt