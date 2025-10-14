Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sébastien Lecornu.
Sébastien Lecornu.EPA/TERESA SUAREZ
Internacional

Lecornu faz cedências e socialistas recusam derrubar o governo ao fim de quatro dias

Primeiro-ministro evita a queda do executivo ao anunciar a suspensão da reforma das pensões e ao comprometer-se em não contornar a Assembleia Nacional na altura de votar o orçamento para 2026.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Emmanuel Macron
França
Moção de censura
Partido Socialista
edição impressa
Sébastien Lecornu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt