“O povo exige o fim da corrupção, o fim da demagogia, o fim da ineficiência do Estado”, disse Fernández.
Internacional

Laura Fernández promete “3.ª república” na Costa Rica

Candidata da direita populista, “herdeira” do atual mandatário Rodrigo Chaves, venceu à primeira volta. Posse é a 8 de maio.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Internacional
presidenciais
Costa Rica
edição impressa
Laura Fernández

